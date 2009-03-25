Уманский не драматизирует бюджетную ситуацию

Первый заместитель министра финансов, исполняющий обязанности руководителя Министерства финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ не драматизирует ситуацию с наполнением доходной части государственного бюджета в марте 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение И.УМАНСКИЙ высказал сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Март каждый год, особенно первые две декады месяца, достаточно сдержанный относительно пополнения доходной части. Можно посмотреть по ежедневной динамике марта любого года. В этом году март не стал исключением», - сказал И.УМАНСКИЙ.

По его словам, январь и февраль были не менее сложными по наполнению доходной части бюджета. «Между тем мы прошли наиболее сложный период времени, 20 числа начинается возврат краткосрочных заимствований Пенсионному фонду: мы им выделяли эти заимствования в начале месяца, а сейчас они возвращаются, осуществляется поступление сейчас от налоговой и таможенной служб, и как раз на 20 число приходятся сроки отчислений по налоговым обязательствам», - пояснил он.

«Мы ожидаем и надеемся, что налоговая и таможенная службы обеспечат выполнение бюджета в этом месяце», - резюмировал И.УМАНСКИЙ.