"Специалистов нет": РФ пытается запустить в Крыму санкционные турбины Siemens

После доставки в оккупированный Крым в обход санкций турбин производства Siemens Россия столкнется со сложностями при их запуске на электростанциях, призванных выполнить обещание президента РФ Владимира Путина о стабильном источнике энергии. Об этом сообщают источники Reuters.

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По данным агентства, ни одна из российских компаний никогда не работала с турбинами Siemens без помощи немецкого производителя, который заявил о намерении заблокировать установку и ввод турбин в эксплуатацию.

Десять специалистов отрасли, которые общались с Reuters, заявили, что запуск турбин без инженеров из Siemens или его партнеров станет "жестким испытанием инженерной изобретательности" РФ. Ситуация чревата техническими проблемами.

При этом собеседники агентства признают, что без представителей Siemens запустить турбины реально. Известно, что на российских электростанциях ранее были запущены 18 турбин той же модели, которые сейчас находятся в Крыму. Таким образом, есть люди, которые наблюдали за их запуском.

Как сообщал УНИАН, ранее агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что две турбины производства Siemens прибыли в порт оккупированного Севастополя. Они якобы предназначены для использования на будущей электростанции в этом городе.

Отмечалось, что турбины прибыли с полуострова Тамань. Там компания "Технопромэкспорт" строит электростанцию, где, согласно контракту, должны использоваться турбины Siemens. По данным Reuters, эта же компания связана с проектом электростанции в Севастополе, и немецкое оборудование изначально планировали использовать в аннексированном Крыму.

6 июля компания Siemens заявила, что не поставляла турбины в Крым, а на следующий день сообщила о создании рабочей группы, которая займется расследованием инцидента.