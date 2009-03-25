ПФ обеспечил в марте выплату пенсий
Все идет согласно графику
Пенсионный фонд 23 марта во всех регионах полностью завершил финансирование пенсионных выплат за март.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Пенсионного фонда Алексей ЗАРУДНЫЙ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.
«В марте на выплату пенсий направлено 13,3 млрд. грн. Сегодня завершается выплата пенсий через банки и почту. Все пенсионеры в полном объеме, в соответствии с графиками своевременно получили пенсию в марте», - сказал А.ЗАРУДНЫЙ.
По его словам, в Пенсионном фонде в марте сохраняется позитивная динамика денежных поступлений. «По состоянию на сегодня плановые поступления в Пенсионный фонд составляют 113%. Мы отмечаем увеличение поступлений по сравнению с февралем, так и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - подчеркнул он.
А.ЗАРУДНЫЙ сообщил, что до конца текущей недели Пенсионный фонд планирует завершить подготовку и издание выплатных документов – ведомостей и списков пенсионеров – для обеспечения выплат пенсий в апреле. «Как и предусмотрено законодательством, 2 апреля мы начнем финансирование выплат пенсий апреля, а 4 апреля в соответствии с установленным графиком наши пенсионеры начнут получать апрельские пенсии», - заверил глава правления Пенсионного фонда.