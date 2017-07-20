Банк Японии сохранил отрицательную процентную ставку

Банк Японии по итогам июльского заседания вновь сохранил процентную ставку, применяемую к текущим счетам финансовых институтов в ЦБ, на отрицательном уровне - минус 0,1%, сообщает Прайм.

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"Решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Reuters. Отрицательная процентная ставка была введена ЦБ Японии в январе 2016 года", - говорится в сообщении.

Банк Японии также принял решение продолжить таргетировать доходность 10-летних облигаций на уровне, близком к 0%. ЦБ страны будет выкупать гособлигации темпами, приблизительно равными текущим, увеличивая активы на балансе регулятора на 80 триллионов иен (715 миллиардов долларов) в год. Японский регулятор также продолжит выкупать активы биржевых инвестиционных фондов (ETF) в объеме около 6 триллионов иен (53,6 миллиарда долларов) ежегодно, бумаги инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) - около 90 миллиардов иен ежегодно. Темпы выкупа коммерческих бумаг (CP) и корпоративных облигаций регулятором остались неизменными - 2,2 триллиона иен и 3,2 триллиона иен (28,6 миллиарда долларов) соответственно.

Банк Японии продолжит политику количественного и качественного смягчения (QQE) с применением отрицательной ставки, нацеливаясь на достижение стабильного показателя инфляции в 2%, отмечает регулятор.

По прогнозу ЦБ Японии, экономика страны, вероятно, продолжит умеренный рост. В 2018 году регулятор ожидает увеличения внутреннего спроса. Рост экономики Японии в 2019 году будет поддерживаться за счет спроса на внешнем рынке. Регулятор также отмечает устойчивое улучшение в сфере трудоустройства. Государственные инвестиции перешли к росту, а инвестиции в жилищное строительство остались в целом неизменными, говорится в пресс-релизе.

При этом Банк Японии отмечает риски, связанные с экономической политикой США и ее влиянием на мировые финансовые рынки; риски стран с формирующейся экономикой и государств, ориентированных на экспорт сырьевых товаров; а также риски, связанные с Brexit.