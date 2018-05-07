Что для США хорошо, для Украины - смерть

Мои надежды оправдались - Государственное казначейство возобновило предоставление информации о состоянии остатков средств на едином казначейском счете. Но ведь не зря «многие знания рождают многие печали».

Данные с корсчетов говорят о...

В информации Казначейства можно увидеть, что размер остатков денежных средств на ЕКС в определенной степени вырос. Так, если по состоянию на 18 марта остаток средств составлял 1,431 млрд. грн., то уже в конце следующего дня – 3,198 млрд. грн. При этом остатки средств на корсчетах банков в НБУ по состоянию на утро 19 марта составляли 19,540 млрд. грн., а 20 марта – 18,240 млрд. грн. При этом Национальный банк 19 марта снова выходил на межбанковский рынок и продавал иностранную валюту, таким образом снижая объем безналичной гривни на корсчетах банков. И это при том, что в эти дни НБУ рефинансировал банки. Нетрудно сделать вывод, что если остатки средств банков уменьшились на 1,3 млрд. грн., а остаток средств на ЕКС вырос на 1,76 млрд. грн., то значит откуда-то эти деньги у Казначейства появились. Ответ на этот вопрос я понимал и так, но подтвердил мои догадки сам Нацбанк, который сообщил, что 19 марта состоялось размещение правительством ОВГЗ на общую сумму 1,503 млрд. грн., а по состоянию на 23 марта объем ОВГЗ, которые находятся в его портфеле, увеличился на 1,501 млрд. грн. Таким образом, Национальный банк опять начал осуществлять запрещенное законодательством финансирование дефицита государственного бюджета. И это без учета уже осуществленного Нацбанком в январе и феврале текущего года перечисления правительству части своей прибыли, которое он сделал досрочно (в действительности должен был делать это лишь по итогам квартала).

Эмиссия - за и против

И здесь я хотел бы еще раз высказаться по поводу дискуссии относительно допустимости или недопустимости прямой эмиссии с целью финансирования деятельности правительства. Следует отметить, что «по странному совпадению» сторонники такой эмиссии одновременно являются сторонниками правительства. Главными их аргументами в интересах такого шага является то, что, мол, эмиссия и рост цен лучше социального взрыва, который возникнет в случае невыплаты зарплат работникам бюджетной сферы, пенсий и социальных выплат. Кроме того, они считают, что за счет подобной накачки экономики можно стимулировать спрос и кредитование экономики.

К сожалению, все эти аргументы не выдерживают ни одной критики. Во-первых, нужно помнить собственный опыт 1993-1994 годов, когда социальные платежи и пенсионные выплаты за счет эмиссии привели к инфляции в десять тысяч процентов годовых. Что было примером циничного грабежа, в первую очередь, социально незащищенных слоев населения. Деньги, которые идут на потребление, в наибольший способ провоцируют как так называемую инфляцию спроса, так и инфляцию, связанную с ожиданиями. Осознание, что правительство решает свои проблемы за счет эмиссии, не может не провоцировать ожидания субъектов хозяйствования относительно повышения цен и соответствующего преждевременного поднятия цен на свою продукцию с целью защитить себя от обесценивания дохода.

Во-вторых, деньги, которые брошены на потребление, не обязательно доходят до национальных товаропроизводителей, потому что потребители в этом случае имеют возможность покупать продукцию не только национального, но и иностранного производства. Кроме того, нужно понимать, что даже если деньги получил таким способом национальный товаропроизводитель, то не обязательно он будет покупать все необходимое для своего производства у других национальных товаропроизводителей. Таким образом, следующей проблемой подобной эмиссионной накачки экономики является то, что мы потребляем больше, чем производим. А это в свою очередь провоцирует третью проблему – рост спроса на иностранную валюту с соответствующим падением курса национальной валюты, что порождает новую волну подорожания всех импортных составляющих производства товаров, а это – прямой путь уже к инфляции расходов и новому витку роста потребительских цен.

Сторонники эмиссии понимают эти риски, но говорят, что с целью их избежания нужно максимально закрыть внутренний рынок для иностранной продукции. Но в этом случае нужно напомнить известное высказывание: живя в доме со стеклянными стенами, не стоит бросаться камнями. Работая в условиях глобализированной экономики, имея высокий уровень международной кооперации и специализации национального товаропроизводства, установление любых тарифных и нетарифных ограничений неминуемо провоцирует симметричный или асимметричный ответ других стран мира. Примером жесткого давление на украинское правительство служит история с принятием и последующей быстрой отменой закона об установлении дополнительного налогообложения импортированной продукции. Следовательно, внутренний рынок не защитить, и эмиссия, осуществленная в подобный способ, неминуемо приводит к существенному падению курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам.

Опыт США

Нельзя в связи с этим не вспомнить еще один аргумент сторонников эмиссии – это ссылка на опыт США, которые накачивают свою экономику сотнями миллиардов, и даже триллионами долларов.

Это действительно так: правительство Соединенных Штатов вместе с ФРС осуществляют масштабную эмиссию доллара США. Но, во-первых, в США пока еще наблюдается процесс дефляции, то есть, несмотря на самую масштабную за всю историю эмиссию долларов, цены на продукцию практически не растут. Это связано как с продолжением падения экономики США и соответствующим падением цен на большинство активов (недвижимость, транспорт, нефтепродукты и тому подобное), так и с последующим сокращением объемов потребления. Несмотря на выкуп ФРС и правительством США так называемых «токсичных» ценных бумаг, сокращение налогов для мало- и средне обеспеченных слоев населения, американцы начали значительно больше экономить и направлять имеющиеся доходы на погашение кредитов, общий размер которых составляет более 40 триллионов долларов США. Проблема внутренней кредитной задолженности порождает для правительства США еще одну задачу – обесценивание этого долга, а этого можно достичь лишь путем масштабной эмиссии доллара и осуществления постепенной переоценки всех ценностей в экономике США. Такое обесценивание долга порождает и обесценивание обязательств банков по своим долгам.

Кроме того, правительство США и американские юридические и физические лица имеют задолженность лишь в долларах США, то есть таким образом эмиссия и последующее обесценивание доллара по отношению к другим валютам не ведет к ухудшению финансового состояния должников. Более того, она, особенно на определенном этапе, улучшает ситуацию с дополнительным спросом на американскую продукцию и уменьшением дефицита торгового баланса США. И это, как, по-видимому, все понимают, принципиальное отличие ситуаций с кредитной задолженностью американцев и украинцев. Обесценивание национальной валюты уже резко ухудшило финансовое состояние как должников, так и кредиторов. Объем просроченной задолженности банков в иностранной валюте растет с чрезвычайной скоростью. В этих условиях накачки экономики эмиссионными деньгами неминуемо будут приводить к последующему падению курса гривни и тотальному банкротству как заемщиков, так и кредиторов.

Какие же из этого можно сделать выводы? Во-первых, необходимо менять общую идеологию и структуру государственного бюджета – он должен быть сбалансированным в части социальных выплат и инвестиционной составляющей; во-вторых, нельзя направлять эмиссию на непосредственное потребление физических лиц – это прямой путь к гиперинфляции и снижению курса гривни по отношению к другим валютам; в-третьих, эмиссия должна иметь кредитный характер и направляться центральным банком на кредитную поддержку правительственных проектов, связанных с реализацией общенациональных проектов, особенно в части энергосбережения и тех, которые в наибольшей степени обеспечивают мультипликацию спроса на продукцию национальных товаропроизводителей.

Борис Кушнирук (для УНИАН)