ГНАУ: план поступлений в бюджет за март выполнен на 50%

По состоянию на сегодняшний день налоговики перечислили в бюджет около 50% налогов и сборов за март текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Сергей ЛЕКАРЬ.

По его словам, поступления, которые еще должны быть перечислены, имеют технический характер. «Например, срок перечисления налога на добавленную стоимость приходится на 31 число», – отметил С.ЛЕКАРЬ. Он также подчеркнул, что определенной даты для погашения налога на прибыль нет, однако некоторые предприниматели перечисляют авансовые платежи.

Как ранее сообщал председатель ГНАУ Сергей БУРЯК, всего в марте 2009 года запланировано перечислить в бюджет налогов и сборов на сумму почти 7,5 млрд. грн.