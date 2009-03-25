Кредит Киеву должен предоставить консорциум банков

Кредит Киевской городской государственной администрации (КГГА) на сумму 1,2 млрд. грн. должен предоставлять не один банк, а консорциумом банков.

Такое мнение высказал сегодня на брифинге председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий ГРИДЖУК, передает корреспондент УНИАН.

По словам Д.ГРИДЖУКА, на сегодня каких-либо официальных обращений столичных властей относительно предоставления кредита в банк не поступало, банк выступает исключительно в роли финансового консультанта в данном вопросе.

«Кредит не выдан, – сказал Д.ГРИДЖУК. – Официального обращения КГГА относительно предоставления банком кредита в банк не поступало».

В то же время он сообщил, что если бы банк принял решение о предоставлении такого кредита, то ему пришлось бы нарушить три норматива Нацбанка – относительно максимальной суммы кредита на одного заемщика, максимальной суммы кредита на инсайдера и максимальной (общей) суммы кредита на одного заемщика и инсайдера. Поэтому для принятия такого решения потребовалось бы отдельное разрешение НБУ.

«В такой ситуации мы не имеем права превышать такие нормативы, это не в наших полномочиях. И такой кредит если даже гипотетически рассматривался в нашем банке, мы должны обращаться за соответствующим разрешением в Нацбанк», – сказал Д.ГРИДЖУК.

В то же время он отметил, что показатель адекватности капитала банка «Хрещатик» составляет на сегодня 17,98% против нормативного значения 10%, что дает возможность банку дополнительно предоставить кредитов на сумму 2,1 млрд. грн.

Также Д.ГРИДЖУК подчеркнул, что отдельные предложенные КГГА в качестве залога объекты коммунальной собственности, такие как театры и музеи, «по духу не подходят банку» и не могут быть приняты в обеспечение кредита.

«Некоторые помещения, которые были оглашены как залог в виде театров, музеев, медицинских учреждений, конечно, не могут выступать в роли обеспечения такого кредита, и мне кажется, что и в любом другом банке, а не только в нашем», – отметил Д.ГРИДЖУК.

«Что касается других строений административного или служебного назначения, то, конечно, они имеют определенную ценность, ведь, как правило, эти помещения находятся в центральной части города, и по оценочной стоимости, я считаю, такие помещения должны и имеют право выступать как ипотека по любому кредиту, в том числе и для Киева, поскольку городу они принадлежат на правах коммунальной собственности», – добавил председатель правления банка «Хрещатик».

Что касается оценки имущества, которое могло бы быть передано в залог по кредиту, то такую оценку, по словам Д.ГРИДЖУКА, проводили бы аккредитованные в банке оценочные компании. «Если бы мы рассматривали этот проект, то у нас есть аккредитованные оценочные компании, и мы бы им поручили это сделать», – сказал Д.ГРИДЖУК.

Он также отметил, что залоговая стоимость была бы меньше рыночной, так как банк должен учитывать возможные риски, при этом она не была бы меньше балансовой стоимости.

Что касается ставки и сроков, под которые банк «Хрещатик» кредитовал бы КГГА, если бы решение о кредитовании все же было принято, то, по словам Д.ГРИДЖУКА, процентная ставка составила бы около 25%, а срок кредитования не превысил бы года.

«Если требуется больший срок, то и другие банки без поддержки регулятора вряд ли смогут выдать такой кредит», – отметил Д.ГРИДЖУК.

Как сообщал УНИАН, 19 марта Киевский городской совет принял решение о привлечении кредита в размере 1,2 млрд. грн. сроком на два года. Соответствующее решение поддержали 92 из 113 депутатов, присутствующих в зале Киевсовета, 14 депутатов проголосовали против. Кредит берется с целью возмещения разницы в тарифах на тепловую энергию АЭК «Киевэнерго» и решения других неотложных проблем города.

Депутаты поручили Главному финансовому управлению КГГА привлечь этот кредит у ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик».

В то же время в Блоке Виталия КЛИЧКО заявили, что в залог под данный кредит планируется передать большую часть имущества общины Киева, и если город не сможет рассчитаться за кредит, то потеряет эти помещения навсегда. В обнародованном Блоком Кличко списке объектов, которые планируется передать в залог, значатся 157 объектов, среди которых, в частности, и помещение АК «Киевэнерго». В списке также есть объекты культуры, помещения научно-исследовательских учреждений, судов, управлений, СБУ, Генпрокуратуры и даже отдельных министерств.