ГНАУ за введение второго уровня пенсионного обеспечения

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) поддерживает введение второго уровня пенсионного обеспечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя ГНАУ Сергей ЛЕКАРЬ.

«Нам вообще уже пора отходить от системы начисления работодателями средств в фонд оплаты труда. Работодатель должен выплачивать соответственную сумму работнику, а работник уже заинтересован в выполнении государственных процедур. Работодатель должен обеспечить его средствами, а работник должен распорядиться, куда их направить», – сказал С.ЛЕКАРЬ.

По его словам, введение второго уровня пенсионного обеспечения должно уменьшить налоговую нагрузку на работодателей.

Справка УНИАН. В Украине пенсионная реформа внедряется путем принятия законов Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (№1058-IV от 9 июля 2003 г.) и «О негосударственном пенсионном страховании» (№1057-IV от 9 июля 2003 г.).

Пенсионная реформа предусматривает введение трехуровневой системы пенсионного обеспечения. Для создания второго уровня пенсионной системы необходимо уменьшить процент отчислений для первого (обязательного) уровня и направить эти средства на второй (накопительный) уровень.