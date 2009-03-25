ГНАУ за введение второго уровня пенсионного обеспечения
Снизит налоговую нагрузку
Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) поддерживает введение второго уровня пенсионного обеспечения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя ГНАУ Сергей ЛЕКАРЬ.
«Нам вообще уже пора отходить от системы начисления работодателями средств в фонд оплаты труда. Работодатель должен выплачивать соответственную сумму работнику, а работник уже заинтересован в выполнении государственных процедур. Работодатель должен обеспечить его средствами, а работник должен распорядиться, куда их направить», – сказал С.ЛЕКАРЬ.
По его словам, введение второго уровня пенсионного обеспечения должно уменьшить налоговую нагрузку на работодателей.
Справка УНИАН. В Украине пенсионная реформа внедряется путем принятия законов Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (№1058-IV от 9 июля 2003 г.) и «О негосударственном пенсионном страховании» (№1057-IV от 9 июля 2003 г.).
Пенсионная реформа предусматривает введение трехуровневой системы пенсионного обеспечения. Для создания второго уровня пенсионной системы необходимо уменьшить процент отчислений для первого (обязательного) уровня и направить эти средства на второй (накопительный) уровень.