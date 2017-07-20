В Украине создадут единую систему проверки соцвыплат

Министерство финансов Украины и государственный "ПриватБанк" подписали меморандум о сотрудничестве для создания в Украине единой системы верификации бюджетных выплат.

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Согласно сообщению пресс-службы банка, меморандум позволит использовать уникальные наработки и технологии "ПриватБанка" в IT-отрасли.

По словам министра финансов Александра Данилюка, сегодня бюджет ежегодно теряет миллиарды гривен из-за отсутствия системы мониторинга использования средств для выплат льгот, социальных пособий, субвенций на предоставление льгот и субсидий. Это обусловлено несогласованностью существующих баз данных различных государственных органов.

«Наша главная цель – повысить эффективность системы верификации бюджетных выплат, что значительно сэкономит бюджетные средства. Поэтому сотрудничество с "ПриватБанком" в этом направлении для всей страны является важным и необходимым», – отметил Данилюк.

Согласно сообщению, при разработке Министерством финансов единой системы верификации бюджетных выплат будут использоваться не только уже готовые наработки "ПриватБанка", но и привлекаться квалифицированные специалисты банка для создания новых разработок.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 марта 2016 года стартовала первая за годы независимости комплексная системная проверка (верификация) получателей социальных выплат. Верификация не означает отмену соцвыплат, а проводится для выявления мошенников и тех, кто не имеет права на получение соцпомощи. При этом было выявлено всего 59 случаев выплат средств "мертвым душам» из 143 миллионов.