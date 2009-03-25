Кабмин и НБУ не смогли определить банки для рекапитализации

Определить перечень коммерческих банков для рекапитализации на вчерашнем совещании правительству и Национальному банку не удалось, поскольку НБУ не подготовил и не передал в правительство перечень таких банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ, комментируя результаты вчерашнего совещания.

По его словам, вчерашнее совещание, проходившее с представителями правительства, Нацбанка и международных финансовых организаций, оказалось практически нерезультативным.

«Вынужден констатировать, что в данном вопросе у нас много воды в ступе. Никто не решается сделать первый шаг», - сказал И.УМАНСКИЙ, имея в виду, что Национальный банк, учитывая, что ранее в Украине рекапитализация банков не проводилась, не решается подать юридически необходимый документ для начала процесса рекапитализации – список банков, нуждающихся в ней. «Первый шаг у нас по закону должен сделать Национальный банк и подать формально предложение для рекапитализации», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он отметил, что вопрос по рекапитализации банков детально обсуждался и уже есть подготовленный анализ ряда банков, однако формального предложения правительству от НБУ - принять участие в рекапитализации банков - до сих пор нет. На сегодняшний день в Минфине есть предложения от 10 банков по рекапитализации. При этом И.УМАНСКИЙ не назвал эти банки.

«Мы можем их (предложения – УНИАН) только рассматривать, но выносить на правительство мы их не можем», - сказал И.УМАНСКИЙ, отметив, что, согласно закону, рекапитализация проводится лишь по предложению НБУ.

Вместе с этим И.УМАНСКИЙ сообщил, что в ходе обсуждения вопроса Нацбанк называет 6 банков для проведения рекапитализации. «В разных интерпретациях Нацбанк называет разное количество и разные названия банков. Насколько я знаю, на сегодняшний день рассматривается Национальным банком, и я ожидал, что в субботу будет решение, 6 банков», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он предположил, что Нацбанк не подает список банков для рекапитализации, опасаясь возможных политических и финансово-экономических рисков.

Как сообщал УНИАН, на совещании 24 марта Национального банка Украины и правительства предполагалось окончательно определить перечень банков для проведения их рекапитализации.

Кабинет министров Украины совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, Международным валютным фондом и Национальным банком Украины разработали порядок рекапитализации коммерческих банков Украины. В результате рекапитализации государство сможет приобретать часть акций банков для того, чтобы покрыть их убытки и дать возможность банковской системе работать в нормальном режиме.

Согласно Порядку рекапитализации коммерческих банков, Кабинет министров будет принимать участие в капитализации негосударственных банков лишь в случае введения в них временной администрации. Документом предусмотрено, что государство может принимать участие в капитализации банка при условии, если ему передается, единолично или вместе с другим инвестором, в случае заключения договора о совместном участии в капитализации банка, не менее 50% плюс одна акция.