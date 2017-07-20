Прибыль ТОП-100 госкомпаний выросла в 20 раз – до 40 миллиардов

Прибыль ТОП-100 государственных компаний Украины в январе-сентябре 2016 года выросла в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 40 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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Согласно сообщению, крупнейшие активы портфеля ТОП-100 госкомпаний сконцентрированы в нефтегазовом секторе ("Нафтогаз Украины"), транспорте ("Укрзализныця") и электроэнергетике ("Энергоатом"). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года за первые 9 месяцев 2016 показатель EBITDA (показатель прибыли предприятий за исключением обслуживания долга, амортизационных отчислений и налога на прибыль) вырос почти в 2,5 раза и достиг 86 млрд грн.

Общая балансовая стоимость активов портфеля госкомпаний составила 1,351 трлн грн, что на 14,9% больше, чем по состоянию на конец 2015 года.

В министерстве отметили, что рост показателя чистой прибыли портфеля ТОП-100 обусловлен ростом чистой прибыли в нефтегазовом и энергетическом секторах. Так, в нефтегазовой отрасли она составила 25,5 млрд грн, что почти в 120 раз больше результата аналогичного периода 2015 года.

«Этот рост можно объяснить реформированием ценовой политики «Нафтогаза», чистая прибыль которого увеличилась в 108 раз по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - 25,5 млрд грн с 234 млн грн»», - говорится в сообщении.

В энергосекторе, прибыль которого выросла на 37,9%, лидерами стали «Центрэнерго» (рост до 1,02 млрд грн с 82 млн грн), «Укрэнерго» (до 1,7 млрд грн с 793 млн грн) и «Укргидроэнерго» (до 2,09 млрд грн с 974 млн грн).

При этом существенный рост финансовых показателей зафиксирован среди предприятий транспортной отрасли. В частности, предприятие «Автомобильные дороги Украины» повысило свой финансовый результат почти в 60 раз, аэропорт «Борисполь» - в 2 раза, до 1 млрд грн. Балансовая стоимость портфеля активов государственных предприятий транспортной отрасли увеличилась почти на 32% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 383,5 млрд грн за 9 месяцев 2016 года благодаря переоценке активов «Укрзализныци» (чистая прибыль - 11,17 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономразвития, ТОП-100 украинских государственных компаний в январе-июне 2016 года получили 31,6 млрд грн чистой прибыли.

Чистая прибыль всех украинских государственных компаний в январе-сентябре 2016 года составила 38,3 млрд грн, а совокупная стоимость госактивов – 1,5 трлн грн.