В Украине розничная торговля превысила 360 миллиардов гривень

Оборот розничной торговли в Украине в январе-июне 2017 года вырос на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (в сопоставимых ценах) – до 362,596 миллиарда гривень, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Накануне Госстат обнародовал только процентное соотношение.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в Закарпатской (на 20,9% - до 6,86 миллиарда гривень), Винницкой (на 16,9% - до 8,24 миллиарда гривень), Одесской (на 13,8% - до 27,8 миллиарда гривень), Сумской (на 10,2% - до 7,16 миллиарда гривень) и Львовской (на 9,2% - до 22,49 миллиарда гривень) областях.

Наибольшее снижение роста розничного товарооборота в январе-июне было зафиксировано в Волынской области (на 10,3% - до 6,8 миллиарда гривень).

Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в январе-июне 2017 года составил 261 млрд грн, что на 7,1% больше показателя за январь-июнь 2016 года.

При этом оборот розничной торговли предприятий в июне 2017 года вырос на 9% по сравнению с показателем июня прошлого года.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-мае 2017 года вырос на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (в сопоставимых ценах) – до 298,043 миллиарда гривень.

В 2016 году оборот розничной торговли в Украине увеличился на 3,7% по сравнению с 2015 годом (в сопоставимых ценах) – до 1,159 триллиона гривень.