Курс доллара в банках почти не изменился

Средний курс покупки-продажи доллара в украинских коммерческих банках сегодня почти не изменился по сравнению с 24 марта и составил 8,18/8,36 грн./долл. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки-продажи евро в коммерческих банках Украины сегодня незначительно понизился по сравнению с 24 марта – до 10,90/11,38 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине почти не изменился по сравнению с 24 марта и составил 0,2232 грн., курс продажи понизился на 0,6% – до 0,2543 грн.

Американскую валюту в коммерческих банках Киева сегодня покупают в среднем по 8,24 грн./долл., продают – по 8,36 грн./долл. (курс почти не изменился по сравнению с 24 марта).

Евро в столице покупают в среднем по 10,99 грн. (курс почти без изменений по сравнению с 24 марта), продают – по 11,35 грн. (курс незначительно понизился).

Коммерческие банки столицы сегодня покупают российские рубли в среднем по 0,2234 грн. (курс не изменился по сравнению с 24 марта), продают – по 0,2589 грн. (дешевле почти на 1%).

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,15/8,40 грн., евро – 11,00/11,40 грн., рубль – 0,198/0,26 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,10/8,35 грн., евро – 10,70/11,40 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,15/8,30 грн., евро – 10,90/11,33 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня, 25 марта, составляет 7,70, к евро – 10,40039, к российскому рублю – 0,23142.