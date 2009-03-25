Сегодня лидеры коалиции планируют обсудить 5 законопроектов

Сегодня запланировано заседание лидеров фракций парламентской коалиции для обсуждения пяти законопроектов, принятие которых позволит Украине получить второй транш кредита от МВФ на сумму 1,9 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении главы департамента аналитики Astrum Investment Management Юрия БЕЛИНСКОГО, переданном агентству УНИАН.

Эксперт напоминает, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО планирует внести данные законопроекты на рассмотрение Верховной Рады во вторник, 31 марта. Среди пяти законов два касаются повышения акцизов на табачные изделия, остальные предусматривают изменения в бюджете относительно сбалансирования финансового состояния НАК "Нафтогаз Украины" и Аграрного фонда, оплаты взносов в Пенсионный фонд, а также госзакупок.

Как считает эксперт, из пяти указанных законопроектов наиболее трудным для принятия в ВР будет закон об изменении порядка оплаты взносов в Пенсионный фонд Украины.

Так, напоминает Ю.БЕЛИНСКИЙ, ранее лидер депутатской группы «За Украину!», которая входит в состав фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО заявлял, что фракция не поддержит законопроект относительно Пенсионного фонда.

Тем не менее, необходимость получения очередного транша от МВФ для поддержания экономики Украины, должна подтолкнуть фракции коалиции к поиску компромисса, считает эксперт.

"Очевидно, что несмотря на оптимистические и не поддающиеся проверке заявления премьер-министра о том, что первый транш кредита МВФ не был использован, небольшой по размерам второй транш имеет важное значение для платежного баланса страны и возможностей НБУ поддерживать гривню", - отмечает Ю.БЕЛИНСКИЙ.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

3 марта Международному валютному фонду был официально направлен проект письма о намерениях дальнейшего сотрудничества с фондом, что является согласованной позицией украинской власти, за подписями Президента Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА.

7 марта еженедельник «Зеркало недели» (№8(736) от 7-13 марта) опубликовал информацию о том, что совестное обращение Президента Украины, премьер-министра и председателя Национального банка Украины в Международный валютный фонд было возвращено отправителям на доработку. Источники издания сообщили, что обращение высших должностных лиц Украины к руководству МВФ, направленное на получение второго транша кредита в размере 16,5 млрд. долларов, вернулось к отправителям на доработку без рассмотрения руководством фонда.

11 марта Президент сообщил, что украинская власть согласовала все проблемные моменты, которые отмечал Международный валютный фонд, и через сутки будет направлено новое письмо в МВФ.