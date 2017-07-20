Украина провела консультации о торговых ограничениях по запросу России в рамках ВТО

Украина провела консультации о торговых ограничениях по запросу России в рамках Всемирной торговой организации, сообщила торговый представитель Наталья Микольская на своей странице в Facebook.

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«Украинская сторона настаивает на том, что Украина действует в соответствии со своими обязательствами в рамках ВТО. Позиция Украины основывается на четких юридических аргументах и подкреплена положениями международных соглашений, а также решениями, многочисленными актами и заявлениями международного сообщества», - отметила Микольская.

При этом торгрпед подчеркнула, что содержание консультаций является конфиденциальным.

Как сообщал УНИАН, Украина 19 мая получила официальное требование от России о проведении консультаций в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации в связи с, как заявляет российская сторона, «устойчивой практикой торговых ограничений».

В конце мая Россия заявила о намерении подать иск в ВТО против Украины в связи с «ограничениями торговли и транзита», хотя ранее именно РФ развязала торговую войну, в одностороннем порядке закрыв транзитные маршруты для украинских товаров и введя торговые санкции.

Европейский Союз, США и ряд других стран в марте поддержали Украину в споре с Россией в рамках Всемирной торговой организации об ограничениях украинского транзита.

В течение последних двух лет Украина обжаловала в ВТО неправомерность введения РФ ограничений на импорт железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и другого железнодорожного оборудования происхождением из Украины, а также в связи с ограничением транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны.