ГФС заявила, что систему блокировки налоговых накладных пытаются дискредитировать

Система автоматической блокировки рисковых налоговых накладных с начала полноценной работы с 1 июля уже показала свою эффективность и теперь некоторые субъекты хозяйствования пытаются ее дискредитировать.

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Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

«Анализ работы системы показал, что есть ряд субъектов, которые все еще ищут возможности для блокировки системы и ее полной отмены. Кроме того, в информационном поле ведется массовая дискредитация работы электронной процедуры выявления злоупотреблений в системе НДС в частности и Государственной фискальной службы Украины в целом», - говорится в сообщении.

Фискальная служба сообщила, что на сегодня обнаружено около десятка компаний, которые за короткий промежуток времени загружали в систему фиктивные налоговые накладные с целью «обвалить» работу системы. За время работы системы такие «бизнесмены» пытались зарегистрировать десятки тысяч налоговых накладных, ежеминутно фиксировались попытки регистрации около 500 накладных.

«Система доказала свою эффективность и теперь ее пытаются дискредитировать. Конечная цель - полностью отменить автоматическую блокировку накладных, чтобы у нечистых на руку бизнесменов появилась возможность вернуться к старым схемам, которые позволят обходить налоговое законодательство, - подчеркнул и.о. главы ГФС Мирослав Продан. - Система построена таким образом, чтобы реагировать, предупреждая злоупотребления недобросовестных налогоплательщиков. То есть речь идет не только о потенциальных нарушениях, но и о невозможности формирования фиктивного налогового кредита. Именно поэтому, нечистые на руку дельцы поднимают крик о несовершенстве и неэффективности системы».

Согласно сообщению, экономический эффект за период работы в тестовом режиме (3 месяца) системы составил дополнительные 7 млрд грн в государственный бюджет.

Как сообщал УНИАН, система автоматической блокировки налоговых накладных начала работу в полноценном режиме с 1 июля 2017 года после тестовой работы с апреля.

Новый механизм, введенный Налоговым кодексом Украины для повышения эффективности борьбы с уклонениями от налогообложения, позволяет автоматически анализировать налоговую накладную на наличие рисков.