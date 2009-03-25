Тигипко вышел из состава акционеров СК «ТАС»

Сергей ТИГИПКО вышел из состава акционеров ЗАО «Страховая компания «ТАС».

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, пакет акций страховой компании, принадлежащий С.ТИГИПКО, уменьшился с 392 простых именных акций до 0 акций. При этом пакет акций страховой компании, который принадлежит ООО «Инвест-Сити», увеличился с 0 до 392 простых именных акций, что составляет 10,0513% уставного капитала СК «ТАС».

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая компания «ТАС» создано 6 мая 2000 года под названием ЗАО «Страховая компания «ПриватПолис».

24 апреля 2001 года компания была переименована в ЗАО «Страховая компания «ТАС».

По итогам 2008 года СК «ТАС» собрала страховых платежей на сумму 121 млн. 782 тыс. грн., страховые выплаты составили 3,768 млн. грн.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на 28 августа 2008 года акционерами компании являлись: Alkemi Limited (Кипр) – 24,5128%, ЗАО «Страховая компания «Индустриальная» – 65,4105% и физлицо-резидент – 10,0513%.