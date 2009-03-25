Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2870/8,3650, к 11:00 ушли вверх до 8,3700/8,4050, а к 12:00 ценовые уровни снизились к 8,3320/8,3560. К закрытию ценовые уровни достигли отметок в 8,3050/8,3300 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:30 Национальный банк объявил цену отсечения по валютной паре USD/UAH (7,8000) на проводимом сегодня валютном аукционе.

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2450/0,2485, к 11:00 ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 0,2475/0,2485, а к 12:00 откатились до уровней 0,2460/0,2485. К закрытию торгов котировки достигли следующих значений - 0,2455/0,2475. На российском валютном рынке курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,6275 (+0,3345).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровней 1,3453/55 и к 15:30 продолжали колебаться в диапазоне 1,3472/74. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,1120/11,2360, к 11:00 ценовые уровни установились в диапазоне 11,2629/11,3498, а к 12:00 снизились до уровней 11,2252/11,2635. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились на уровни 11,1888/11,2285.