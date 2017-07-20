"ПриватБанк" стал вторым банком, которому доверили хранить наличность НБУ

Национальный банк Украины предоставил "ПриватБанку" статус уполномоченного банка по хранению наличности регулятора.

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Согласно сообщению на сайте НБУ, "ПриватБанк" стал вторым банком Украины, который сможет осуществлять операции с запасами наличности Национального банка по разрешению последнего, а также обеспечивать банки региона наличными и принимать от них излишки.

"Национальный банк продолжает делегировать часть функций, которые он сегодня выполняет в регионах, другим участникам рынка - банкам, в рамках реализации Концепции организации наличного обращения в Украине... Это позволит постепенно перейти от частично контролируемой модели организации наличного обращения, которая пока существует в Украине, на делегированные модели", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее аналогичный статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности регулятора, получил "Ощадбанк".