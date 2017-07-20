В Киеве задержали налоговика на взятке в 260 тысяч гривень (фото)

Печерском районе Киева задержали на взятке главного государственного налогового ревизора-инспектора Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Киевской области.

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Как сообщила сегодня пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, задержанный 19 июля 26-летний ревизор-инспектор должен был передать деньги руководителю отдела ГУ ГФС в Киевской области.

«Чиновники организовали систему вымогательства с предпринимателей. Они подчеркивали, что их бизнес-партнеры имели признаки фиктивности. Поэтому в случае неуплаты предпринимателями средств, обещали подать иск в суд о признании заключенных ими договоров недействительными», - говорится в сообщении.

Ревизор-инспектор задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Как сообщила прокуратура АР Крым, следователями прокуратуры решается вопрос об отстранении задержанного от занимаемой должности и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Вместе с тем в ближайшее время начальник отдела также будет уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. После чего следователи будут инициировать вопрос об отстранении его от занимаемой должности и избрании меры пресечения.