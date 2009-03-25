Отрицательное сальдо внешней торговли в еврозоне - 10,5 млрд. евро

По предварительным оценкам, в январе 2009 года отрицательное сальдо внешней торговли стран зоны евро будет составлять 10,5 млрд. евро, негативное сальдо внешней торговли всех 27-ми стран-членов ЕС (ЕС-27) будет составлять 26,3 млрд. евро.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В январе 2008 года в зоне евро было отрицательное сальдо внешней торговли в 11,1 млрд. евро. В декабре 2008 года отрицательное сальдо внешней торговли стран зоны евро составляло 1,7 млрд. евро против отрицательного сальдо в 4,5 млрд. евро в декабре-2007.

В ЕС-27 в январе 2008 года отрицательное сальдо внешней торговли составляло 30,3 млрд. евро. В декабре-2008 баланс составлял 11,0 млрд. евро против -17,7 млрд. евро в декабре-2007.

В 2008 году в еврозоне было отрицательное сальдо внешней торговли в 38,9 млрд. евро, в ЕС-27 – отрицательное в 242,1 млрд. евро.