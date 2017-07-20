Гривня укрепилась на межбанке и в официальных курсах

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2592.8333 (20 июля – 2594.4129)

100 EUR – 2977.8690 (20 июля – 2992.1364)

10 RUR – 4.3885 (20 июля – 4.3794)

В четверг, 20 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,90/25,92 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6249/29,6540 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9283 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 536 сделок на сумму 258,20 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 19 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,94/25,96 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6249/29,6540 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 грн/рубль.