МВФ одобрил выделение Греции нового кредита

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) достиг принципиальной договоренности о выделении Греции очередного транша помощи размером €1,6 млрд ($1,8 млрд). Об этом говорится в распространенном заявлении фонда, передает ТАСС.

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"Договоренность, которая поддерживает программу экономического урегулирования, была достигнута "на принципиальном уровне". Это означает, что она вступит в силу только после того, как фонд получит от европейских партнеров Греции гарантии того, что долг [Афин] экономически приемлем и что реализуемая экономическая программа Греции выполняется", - отмечается в распространенном заявлении фонда.

"Чтобы договоренность вступила в силу, должно быть принято второе решение Совета директоров", - говорится в документе.

Нынешняя третья программа помощи Греции завершается в августе этого года, однако Еврогруппа ранее уже заявила, что будет и дальше оказывать содействие Афинам, так как без льготного финансирования, реструктуризации долга или дефолта Греция пока не может самостоятельно вернуться на рынки заемного капитала.