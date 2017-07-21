Шлапак покинул пост главы "ПриватБанка" - назначен временный руководитель

Председатель правления «ПриватБанка» Александр Шлапак покинул свой пост. Об этом FinClub сообщили в банке.

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Наблюдательный совет «ПриватБанка» 20 июля принял решение о назначении исполняющим обязанности председателя правления банка Галину Пахачук. Во время заседания члены наблюдательного совета "ПриватБанка" удовлетворили просьбу Александра Шлапака об отставке с должности главы.

Напомним, об уходе из банка Александра Шлапака стало известно еще 26 июня, уже 4 июля он анонсировал соответствующее заседание набсовета 20-го числа.

12 июля набсовет "ПриватБанка" объявил об избрании международно признанной компании по подбору управленческого персонала Amrop Executive Search Ukraine для поиска кандидатов на должность председателя правления (главного исполнительного директора) и первого заместителя председателя (финансового директора) ПАО КБ «ПриватБанк».

В наблюдательном совете банка считают, что председатель правления «ПриватБанка» Александр Шлапак "выполнил в полной мере поставленные задачи по стабилизации ситуации в банке и проведению аудита финансового состояния банка и завершает антикризисную каденцию на посту председателя правления ПАО КБ «ПриватБанк»".

Александр Шлапак, в прошлом министр финансов Украины в правительстве Арсения Яценюка, возглавил правление «ПриватБанка» в декабре 2016 года сразу после перехода финучреждения в государственную собственность.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины «ПриватБанк» (Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации «ПриватБанка» правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 млрд грн, при этом бумаги на 25,8 млрд грн Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 млрд грн – в январе текущего года. В июне Кабинет министров принял решение о докапитализации «ПриватБанка» еще на 38,5 млрд грн.