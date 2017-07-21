НБУ лишил компанию PwC права проверять украинские банки

Национальный банк Украины исключил компанию "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" из реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.

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Согласно сообщению на сайте регулятора, соответствующее решение 20 июля 2017 года приняло правление НБУ по обращению Комитета по вопросам аудита банков Украины.

"Основанием для принятия такого решения стало подтверждение "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности "ПриватБанка", - говорится в сообщении.

НБУ отметил, что выводы компании не отражали реальных рисков работы банка и стали причиной признания банка неплатежеспособным, его национализации и существенных расходов государства на капитализацию.

Как сообщал УНИАН, в 2015-16 годах за нарушения при проведении аудита банков НБУ запретил проводить аудиторские проверки банков 9 компаниям.