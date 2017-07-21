Судебные разбирательства ГФС с иностранными инвесторами могут ухудшить бизнес-климат Украины

25 июля в Апелляционном суде Харьковской области Государственная фискальная служба продолжит судиться с компанией «Филип Моррис Украина». ГФС опротестовывает т.н. «таможенный режим переработки», по которому компания производила часть продукции в 2015-2016 гг.

Государственная фискальная служба требует доплаты 635 млн. грн. налогов, несмотря на то, что ранее Харьковская таможня позволила компании работать в этом режиме.

В 2015-2016 гг компания ввозила в Украину сырье, помещала ее в таможенный режим переработки и вывозила готовую продукцию за пределы Украины на основании договоров купли-продажи.

- Таможенный кодекс позволяет помещать в таможенный режим переработки товары на основании договоров купли-продажи. Такая позиция официально высказывалась Минфином, поддерживается профильным департаментом организации таможенного контроля ГФС, - прокомментировала представитель компании Наталия Бондаренко.

В то же время другой департамент ГФС – налогового и таможенного аудита – не согласен со своими коллегами, основывая свою позицию на законе «Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях». В то же время данный закон утратил силу еще в 2012 г.

В этот же день будет слушаться и другой иск против компании «Филип Моррис Украина». Против инвестора выступила также региональная экологическая служба, потребовав перекрыть канализационную систему на производственном объекте компании возле Харькова.

В компании не исключают того, что два упомянутых судебных иска могут быть взаимосвязаны и могут поставить под угрозу работу компании в Украине.

Судебные атаки против одного из крупнейших иностранных инвесторов уже привлекли внимание европейских стран. Так, в 7 июня на встрече с Президентом Украины глава Департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Бурхальтер затронул вопрос бизнес-климата Украины и передал Президенту Украины официальное письмо, в котором атака на «Филип Моррис Украина» названа «несправедливой, безпрецедентной и разрушительной».

Компания «Филип Моррис Украина» занимает третье место среди крупнейших налогоплательщиков страны. За прошлый год она уплатила более 13,5 млрд. грн. налогов. В Украине компания обеспечивает более 1300 рабочих мест.