ФГИ начал проверку Гостаможслужбы

Сообщили в пресс-службе фонда

Фонд государственного имущества (ФГИ) начал проверку эффективности использования государственного имущества администрацией Государственной таможенной службы Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фонда. Согласно сообщению, данная проверка будет проводиться с привлечением представителей правоохранительных органов. Как сообщал УНИАН, ранее Фонд госимущества объявил о начале проверки эффективности использования госимущества Министерством транспорта и связи.

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