ФГИ начал проверку Гостаможслужбы

18:23, 25 марта 2009
Финансы
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Сообщили в пресс-службе фонда

Фонд государственного имущества (ФГИ) начал проверку эффективности использования государственного имущества администрацией Государственной таможенной службы Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фонда.

Согласно сообщению, данная проверка будет проводиться с привлечением представителей правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, ранее Фонд госимущества объявил о начале проверки эффективности использования госимущества Министерством транспорта и связи. 

 

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