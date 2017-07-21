ГПУ подозревает предприятия нардепа Богуслаева в хищении госсредств в особо крупных размерах

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по подозрению должностных лиц ОАО «Мотор Сич» (Запорожье), а также ряда аффилированных с ним компаний, в хищении в особо крупных размерах.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

В связи с этим вчера, 20 июля, на «Мотор Сичи», в офисах «Мотор Банка» и страховой компании «Мотор Гарант» были проведены обыски.

Как сообщил директор по связям с общественностью «Мотор Сичи» Анатолий Малыш, обыски проводили сотрудники ГПУ и Нацполиции.

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«Обыски проводились в рамках уголовного производства, открытого по ст.191 Уголовного Кодекса. Изъяты документы», - сообщил он.

Кроме того, Анатолий Малыш добавил, что в компании считают, что нет никаких оснований подозревать «Мотор Сич» в хищении бюджетных средств – заказы от государства составляют менее 1% от общего объема производства.

Как сообщал ранее УНИАН, на «Мотор Сичи», которая принадлежит народному депутату Украины Вячеславу Богуслаеву, сотрудники правоохранительных органов провели обыски.