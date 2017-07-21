В Кабмине рассказали о сроках внедрения накопительной пенсионной системы

Министр социальной политики Андрей Рева прогнозирует начало внедрения второго - накопительного уровня пенсионной системы в 2021 году, сообщила пресс-служба министерства.

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«Мы объективно оцениваем экономическую ситуацию, и я надеюсь на то, что внедрение второго уровня пенсионной системы можно начать в 2021 году", - цитирует министра пресс-служба.

По словам Ревы, именно в 2021 году сравняется пенсионный возраст для мужчин и женщин и, по прогнозам правительства, к тому времени средняя зарплата должна вырасти до 11 000 гривень, а при благоприятных условиях, возможно, и больше. Благодаря росту зарплат у правительства будут все предпосылки для введения накопительного уровня пенсионного обеспечения.

Сразу после принятия пенсионной реформы начнется дискуссия о введении второго - накопительного уровня пенсионной системы. Именно такую задачу поставил президент Украины Петр Порошенко, сказал министр. Дорожная карта относительно того, что нужно делать, когда и какой законопроект нужно принимать, будет создана в сотрудничестве с экспертной средой.

Рева считает, что старт внедрения накопительного уровня будет зависеть от того, насколько успешно в стране будут решены соответствующие проблемы, сообщила пресс-служба. Речь, в частности, идет о темпах детенизации экономики. Однозначно, что после роста уровня заработной платы в Украине, а это в планах и расчетах правительства, увеличатся и отчисления в бюджет, именно после этого можно будет вводить накопительный уровень. Ведь при высокой зарплате эти отчисления не будут такими ощутимыми для людей, а значит, не будет и причин уклоняться от уплаты обязательных взносов, уверен министр.

При этом пресс-служба отметила, что в солидарной системе отчисления во все необходимые фонды осуществляет работодатель; в накопительной - каждый платит за себя сам, из своей зарплаты.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. В рамках реформы правительство планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев на сумму от 200 до 1000 грн.

Как ранее сообщал Рева, с 2021 года начнется нормальный процесс индексации (повышения пенсий в соответствии с увеличением показателя инфляции и роста уровня средней зарплаты), что позволит избежать возврата разрыва между размером выплат новым пенсионерам и теми, кто выйдет на пенсию на год раньше.

Министр сообщил, что в проекте закона предусмотрено, что с 2021 года индексация будет проводиться автоматически на сумму не меньше, чем 50% от уровня инфляции и 50% от уровня средней заработной платы.