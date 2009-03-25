Нужно не допустить перевода всех бюджетных платежей в госбанки

Ассоциация украинских банков (АУБ) обратилась к премьер-министру Украины с призывом не допустить принудительного перевода в государственные банки всех платежей, которые осуществляются за счет средств госбюджета и социальных фондов.

Об этом сказано в письме президента АУБ к премьеру, размещенном на официальном сайте ассоциации.

Как сказано в письме, ссылаясь на поручение №53 от 2 марта 2009 г., министерства рассылают подчиненным структурам письма, в которых распоряжаются перевести расчеты исключительно в государственные банки. «Кроме того, в устных заявлениях пенсионерам, получателям социальной помощи, работникам бюджетной сферы и студентам также рекомендуется перейти на обслуживание в эти банки», – сказано в письме.

В АУБ считают, что такие распоряжения противоречат Конституции и украинскому законодательству. В частности, отмечается в письме, речь идет о нарушении нормы закона «О защите экономической конкуренции», поскольку создается ситуация, в которой государственным банкам предоставлены привилегии относительно конкурентов – коммерческих банков.

Кроме того, в АУБ считают, что такие действия приведут к уничтожению банковской системы. «Бюрократическое решение моментально перевести в государственные банки средства государственных предприятий и все платежи, которые осуществляются за счет госбюджета, приведет к разбалансированию активов и пассивов банков, что в условиях повышенного оттока депозитов и существенного ухудшения состояния обслуживания кредитов заемщиками (в частности, физическими лицами) приведет к потере ликвидности банков и к их банкротству. Вкладчики и юридические лица – клиенты банков потеряют свои средства», – заявляют в ассоциации.