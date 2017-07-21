Накупили "мусорных" ценных бумаг на 350 миллионов: ГПУ выявила схему присвоения средств должностными лицами "Мотор Сич"

Генпрокуратура и Нацполиция разоблачили преступную схему растраты средств ПАО «Мотор Сич», с последующим их присвоением. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Установлено, что в течение 2013-2016 годов служебные лица ПАО «Мотор Сич» приобрели «мусорные» ценные бумаги, путем перечисления денежных средств в сумме свыше 350 млн. грн. на расчетные счета ряда предприятий с признаками фиктивности, которые в дальнейшем обналичивались через банковские учреждения», - написала она.

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При этом отмечается, что уже завершено проведение обысков на основных объектах и по местам проживания ключевых фигурантов, задействованных в противоправной схеме, следствием которых является изъятие 500 тыс. долларов США и значительного объема антикварных ценностей, в отношении которых решается вопрос об аресте. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН ранее, Соломенский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратурыи до 13 сентября отстранил от должности директора Львовского бронетанкового завода (ЛБТЗ).

При этом директор ГП «Львовский бронетанковый завод» Роман Тымкив опровергает выдвинутые против него обвинения в растрате имущества и заявляет, что на предприятии за последнее время были проведены проверки, которые не выявили нанесенных государству убытков.