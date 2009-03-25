Чистый отток капитала из России в этом году составит 83 млрд. долларов

По прогнозу Министерства финансов Российской Федерации, чистый отток капитала в 2009 году составит 83 млрд. долл. Как сообщает РБК, об этом речь идет в материалах Минфина РФ.

Валютные резервы России в 2009 году, по прогнозу Минфина, сократятся на 88 млрд. долл., в том числе 83 млрд. долл. составит чистый отток капитала, 5 млрд. долл. – отрицательное сальдо текущего счета.

В 2008 году валютные резервы страны сократились на 131 млрд. долл., чистый отток капитала составил 139,1 млрд. долл., положительное сальдо текущего счета – 8,1 млрд. долл.