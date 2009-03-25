Шлапак критикует ряд решений Кабмина

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК критикует ряд решений, которые были приняты на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня журналистам А.ШЛАПАК заявил, что

Кабмин ввел 2-процентную надбавку к стоимости газа для всех категорий потребителей, кроме населения, мотивируя это требованиями Международного фонда для продолжения сотрудничества. Вместе с этим, он отметил, что эта норма не входит в перечень требований МВФ.

Кабмин, по словам А.ШЛАПАКА, ввел такую надбавку для получения 500 млн. грн. на проведение геолого-разведывательных работ. Секретариат Президента, отметил он, не поддержал такой шаг, поскольку цены на газ для населения, «по-прежнему, остаются под плинтусом», и это не решение проблемы.

Кроме того, А.ШЛАПАК отметил, что Кабмин одобрил ряд изменений в Госбюджет 2009 года, мотивируя это требованием МВФ. «Напихал (Кабмин – УНИАН) туда кучу норм, о которых не ставит требования МВФ, и которые вообще являются достаточно сомнительными», - сказал А.ШЛАПАК.

В частности, уточнил он, Кабмин предложил компенсировать разницу цены на газ в размере более 6 млрд. грн. не только предприятиям теплокоммунэнерго, а и бюджетным организациям, хотя им компенсация не нужна. «Им установлена рыночная цена на газ», - отметил А.ШЛАПАК.

Не имеет отношения к МВФ, по словам представителя СП, и расширение функций Аграрного фонда. «Сегодня принято решение, в соответствии с которым Аграрный фонд теперь будет вынужден закупать удобрения, дизельное топливо, которые не являются объектом ценового регулирования, а следовательно, мы рискуем превратить Аграрный фонд в мусорную свалку, как это уже сделали с Госрезервом, и он получит функции, абсолютно ему не присущие", - подчеркнул А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем заседании Кабмина планировалось одобрить ряд законопроектов, которые позволят продолжить сотрудничество Украины с Международным валютным фондом. Голосование за документы в Верховной Раде планируется провести 31 марта т.г.

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сообщил сегодня журналистам, что на своем заседании Кабинет министров откорректировал ряд антикризисных законопроектов с учетом мнения Верховной Рады.