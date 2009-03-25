Определены восемь банков - агентов по выплате возмещений

Фонд гарантирования вкладов определил 8 банков - агентов по выплате в 2009 году гарантированных возмещений вкладчикам ликвидируемых банков. Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, соответствующее решение административный совет Фонда гарантирования вкладов принял 20 марта 2009 года.

Согласно предоставленной информации, в 2009 году банками - агентами будут: "Сведбанк", "Правэкс-Банк", "ПриватБанк", «Райффайзен Банк Аваль», "Укрсоцбанк", банк «Хрещатик», «Брокбизнесбанк» и "Эрстебанк".

Как сообщалось, на сегодняшний день фонд проводит выплаты гарантированных сумм вкладчикам трех ликвидируемых банков: "Гарант", "Интерконтинентбанка", "Киевского универсального банка".

В 2008 году функции банков - агентов Фонда гарантирования вкладов выполняли „Правэкс-Банк”, "ПриватБанк", „Укрпромбанк”, "Проминвестбанк" и "Сведбанк".

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

На сегодня в Реестр фонда включены 178 участников и 6 временных участников.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. гривень.