НБУ продал 23,238 млн. долларов

Сегодня на целевом валютном аукционе Национальный банк Украины продал 23,238 млн. долл. 53 банкам.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы НБУ, обнародованном на официальном сайте регулятора.

Согласно сообщению, Нацбанк продавал валюту по курсу 7,80 грн./долл.

С полным списком банков, которые приняли участие в целевом аукционе, можно ознакомиться, перейдя по ссылке http://economics.unian.net/rus/detail/6247.