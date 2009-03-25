НБУ продал 23,238 млн. долларов
19:49, 25 марта 2009Финансы
1
Сегодня на аукционе
Сегодня на целевом валютном аукционе Национальный банк Украины продал 23,238 млн. долл. 53 банкам.
Об этом сказано в сообщении пресс-службы НБУ, обнародованном на официальном сайте регулятора.
Согласно сообщению, Нацбанк продавал валюту по курсу 7,80 грн./долл.
С полным списком банков, которые приняли участие в целевом аукционе, можно ознакомиться, перейдя по ссылке http://economics.unian.net/rus/detail/6247.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter