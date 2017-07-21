Пенсионный фонд обеспечил выплаты на Житомирщине на 94% - ОГА

Органы Пенсионного фонда Украины в Житомирской области обеспечили финансирование пенсионных выплат на сумму 652,3 млн грн, что составляет 94% к потребности. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Так, по данным Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области, «по состоянию на 21 июля органами ПФУ в области обеспечено финансирование пенсионных выплат на сумму 652,3 млн грн, что составляет 94% к потребности, которая составляет 695,0 млн грн», – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Житомире за I квартал удалось перевыполнить городской бюджет

Также указано, что предприятия почтовой связи профинансировано по 25 июля, банковские учреждения - по 23 июля.

Как известно, власти Житомирской области поручила до конца года оборудовать 75% домов области тепловыми счетчиками.