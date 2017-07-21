Минфин начал работу над госбюджетом-2018

Министерство финансов Украины начало работу над бюджетом на следующий год, сообщила на своей странице в сети Facebook первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

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"Для кого лето - отдых, а для кого - активная работа. Министерство финансов завершило подготовительные работы у себя, и позавчера все распорядители получили предельные показатели и инструкции по составлению проекта бюджета на следующий год. Следующий месяц - активная фаза нашего внутреннего бюджетного процесса - бюджетные запросы и совещания с распорядителями. Отсчет до 15 сентября 2017 запущен!", - написала она.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 июня впервые за историю бюджетирования в независимой Украине утвердил среднесрочную бюджетную резолюцию на 2018-2020 годы c прогнозируемыми показателями роста экономики в 3%, 3,6% и 4%.

Резолюция предусматривает сокращение до 2020 года дефицита госбюджета до 2% с 3% ВВП, государственного долга - до 55% ВВП с 66,8% ВВП. При этом резолюция базируется на условии выполнения программы кредитования Международного валютного фонда в полном объеме. Бюджетный трансферт на покрытие дефицита Пенсионного фонда в каждом из годов составит 141,3 млрд грн, а на проведение земельной реформы в 2018 году планируется выделить 453 млн грн, в 2019 году - 132 млн грн, в 2020 году - 297 млн грн. От приватизации правительство намерено выручить 17,1 млрд грн в 2018 году, 17,1 млрд грн в 2019 году и 0,5 млрд грн в 2020 году.

При этом на дорожное строительство планируется выделить 154 млрд грн за три последующих года.