Страсти вокруг Приватбанка: PwC не согласна с решением Нацбанка и намерена его обжаловать

Компания "ПрайсвотерхаусКуперс" не согласна с решением Национального банка Украины о ее исключении из реестра аудиторов банков и намерена его обжаловать.

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"Мы очень разочарованы решением Национального банка Украины исключить нашу компанию из реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков, в связи с нашим аудитом "ПриватБанка". Мы не считаем, что основания, указанные в пресс-релизе НБУ, обосновывают его решения. Мы будем изучать все возможности для обжалования такого решения", - говорится в сообщении.

Компания отметила, что в течение последних шести месяцев НБУ неоднократно предоставлял общие комментарии в средствах массовой информации о качестве аудита финансовой отчетности "ПриватБанка" за 2015 год, который проводила PwC.

"Мы неоднократно обращались к НБУ с просьбой предоставить конкретные примеры, которые бы ставили под сомнение качество аудита финансовой отчетности "ПриватБанка" за 2015 год. Мы также просили предоставить конкретные доказательства, которые бы свидетельствовали о некорректности финансовой отчетности за 2015 год. До сих пор НБУ так и не предоставил никаких примеров или доказательств", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины исключил компанию "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" из Реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков. Основанием для принятия такого решения, по информации НБУ, стало подтверждение "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности "Приватбанка".