Вкладчикам "Артем-Банка" возобновят выплаты с 24 июля
18:53, 21 июля 2017Финансы
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Вкладчики могут в период с 24 июля по 4 сентября обращаться за выплатами в банк-агент фонда - ПУМБ.
Вкладчикам "Артем-Банка" возобновят выплаты с 24 июля / фото ТСН
Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 24 июля возобновляет осуществление выплат гарантированных сумм возмещения вкладчикам ликвидируемого "Артем-Банка".
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Согласно сообщению на сайте фонда, вкладчики могут в период с 24 июля по 4 сентября обращаться за выплатами в банк-агент фонда - ПУМБ.
Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 16 декабря 2016 года начал ликвидацию "Артем-Банка" на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации финансового учреждения.
С начала текущего года "Артем-Банк" стал 16-м банком, который НБУ решил вывести с рынка.
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