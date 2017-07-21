Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,88 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2588,9731 (21 июля – 2592,8333)

100 EUR – 3014,0825 (21 июля – 2977,8690)

10 RUR – 4,3931 (21 июля – 4,3885)

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Как сообщал УНИАН, 21 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,87/25,89 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,1152/30,1385 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,8897 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 534 сделки на сумму 283,84 миллиона долларов.