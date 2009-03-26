Fitch отозвало рейтинги «Кредитпромбанка»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги «Кредитпромбанка» и одновременно отозвало их.

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что Fitch больше не рейтингует данного эмитента и не проводит по нему анализ.

Рейтинговые действия Fitch в отношении «Кредитпромбанка»: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) подтвержден на уровне «CCC», прогноз «негативный» и отозван; приоритетный необеспеченный долг: рейтинг «CCC» (ожидаемый) отозван; краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «C» и отозван; индивидуальный рейтинг подтвержден на уровне «E» и отозван; рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5» и отозван; уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки» и отозван; национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «BB(ukr)», прогноз «негативный» и отозван.

Справка УНИАН. ОАО "Кредитпромбанк" является правопреемником ООО "Инкомбанк-Украина", созданного в 1997 году.

Активы банка на 1 января 2009 г. составили 14 млрд. 534 млн. 276 тыс. грн., обязательства – 12 млрд. 830 млн. 102 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 704 млн. 174 тыс. грн., уставный капитал – 1 млрд. 350 млн. грн.

Чистая прибыль «Кредитпромбанка» в 2008 г. составила 31,5 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 г. основными акционерами банка являлись: Homertron Trading Limited (Ирландия) – 34,0038%, гражданин Греции Константинос ПАПУНИДИС, прямое участие – 6,6929%, опосредованное – 72,5875%, Fintest Holding Limited" (Кипр) – 38,5837%.

В конце декабря 2007 года Антимонопольный комитет разрешил гражданину Греции К.ПАПУНИДИСУ приобрести более 50% акций ОАО "Кредитпромбанк".