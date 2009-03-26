Межбанк: торги открылись котировками 8,2735/8,3550 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,2735/8,3550 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2450/0,2490. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,2266/11,3432. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровней 1,3569/1,3571 (вчера – 1,3453/1,3455).

В среду НБУ вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре доллар-гривня 7,8000.