НБУ должен поддержать «проблемные» кредитные союзы

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что Национальный банк должен финансово поддержать «проблемные» кредитные союзы, чтобы их вкладчики не утратили свои деньги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Одессе, отвечая на вопросы журналистов.

«Не как министр внутренних дел, а как член Кабинета Министров планирую обратиться к премьер-министру, руководству Национального банка Украины рассмотреть возможность спасения кредитных союзов», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его мнению, Нацбанк финансово поддерживает проблемные банки и, соответственно, их вкладчиков, и он может так же поддержать кредитные союзы.

Как сообщал УНИАН, по информации УМВД в Одесской области, с начала этого года сотрудники одесского областного управления ГСБЭП МВД Украины возбудили пять уголовных дел в отношении должностных лиц трех кредитных союзов.