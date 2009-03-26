НБУ на спецаукционе продал 23 млн. долл.

На спецаукционе, который состоялся 25 марта, Национальный банк Украины продал 23,238 млн. долл. по курсу 7,8 грн./долл. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, валюта реализовывалась для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц-резидентов, а также физических лиц-резидентов – субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес), которые обусловлены необходимостью погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

При этом Нацбанк впервые разрешил использовать проданную им валюту для досрочного погашения обязательств клиентов. До этого разрешалось использовать валюту для погашения исключительно текущих платежей.

Всего в аукционе приняло участие 53 банка: «ОТП Банк», «Альфа-Банк», «Райффайзен Банк Аваль», ПУМБ, «Укрсоцбанк», «Приватбанк», банк "Форум", банк "Надра", банк "Пивденный", "Индекс-Банк", "СЕБ Банк", "Ощадбанк", "Брокбизнесбанк" "БМ Банк", «ВТБ Банк», "Фольксбанк", "Укрэксимбанк", "Пиреус Банк", банк "Даниэль", «ВиЕйБи Банк», банк "Базис", "Донгорбанк", банк "Таврика", банк "Золотые Ворота", банк "Львів", «УниКредит Банк», «Индустриалбанк», банк "Кредит-Днепр", банк "Клиринговый дом", "Имэксбанк", Банк Кипра, "Плюс Банк", банк "Диамант", МТБ, «Проминвестбанк», «Сбербанк России», банк "Грант", "ХК Банк", "Мегабанк", "Сведбанк Инвест", банк "Хрещатик", «Укргазпромбанк», банк "Дельта", «Диалогбанк», «Укрпромбанк», банк «Петрокоммерц-Украина», банк "Контракт", "Украинский бизнес-банк", «Акордбанк», "БТА Банк", «Астра Банк», банк "Владимирский", банк "Финансы и Кредит".

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля т.г. Нацбанк начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.