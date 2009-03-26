НБУ будет еженедельно сообщать Кабмину о диагностике банков

Национальный банк Украины (НБУ) будет предоставлять Кабинету министров информацию о рефинансировании банков в еженедельном режиме. Это предусмотрено в совместном постановлении НБУ и Кабмина (№238 от 11 марта т.г.), обнародованном сегодня на сайте Верховной Рады.

В соответствии с документом, НБУ также будет предоставлять Кабмину материалы диагностического обследования банков, проведенного в рамках закона о первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса.

Ранее Кабинет министров Украины отменил свое постановление №44 от 29 января т.г., согласно которому НБУ должен был согласовывать с правительством объемы и условия предоставления рефинансирования коммерческим банкам. Правительство также отказалось от практики назначения своего уполномоченного, который принимал участие в заседании правления Нацбанка.

Кроме того, парламент Украины отменил статью 86 Госбюджета-2009, которая ограничивала Нацбанк в части установления ставки рефинансирования и определения порядка предоставления кредитов коммерческим банкам для поддержки их ликвидности.