Суд обязал НБУ предоставить Счетной палате договоры по рефинансированию

Печерский районный суд г. Киева своим решением от 9 марта т.г. обязал Национальный банк Украины предоставить Счетной палате Украины договоры, согласно которым в октябре-декабре 2008 г. предоставлялось рефинансирование коммерческим банкам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председатель Счетной палаты Украины Валентин СИМОНЕНКО на пресс-конференций по поводу проверки рефинансирования, предоставленного Нацбанком в конце прошлого года.

Он, в частности, сказал: «Мы проверили основную часть этого вопроса, однако для того, чтобы сделать окончательные выводы, надо было взять сами договоры между Национальным банком и коммерческими банками. Этим занималась прокуратура. Национальный банк сказал прокуратуре, что это банковская тайна, прокуратура затихла. Мы подали в суд и выиграли суд».

По его словам, речь идет о 167 договорах на получение рефинансирования коммерческими банками от Национального банка.

В.СИМОНЕНКО отметил, что проверка Счетной палаты продлится около 3-4 недель, после чего вопрос будет заслушан на коллегии СП.

Как уточнили в Счетной палате, после решения суда Национальный банк начал предоставлять заключенные договоры о рефинансировании.