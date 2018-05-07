НБУ ”потерял” курс

Второй квартал кряду НБУ не может стабилизировать курс доллара, резкое колебание которого очень болезненно сказывается на состоянии украинских предприятий, банков и населения. Несмотря на наметившуюся устойчивую тенденцию обесценивания доллара на мировом валютном рынке, в Украине американская валюта продолжает двигаться вверх. Такая разновекторная динамика доллара свидетельствует о преобладании внутренних рисков над внешними и о потери доверия к национальной валюте. И еще один фактор - номинальный курс гривни стал одним из главных каналов проникновения финансового криза в Украину.

Начнем с начала

Резкие и непредвиденные колебания доллара, наблюдающиеся с октября прошлого года, являются одними из самых деструктивных факторов, подталкивающих украинскую экономику к скатыванию в кризисную яму. Во многом траектория американской валюты в Украине складывалась под влиянием внешних обстоятельств, прежде всего, массового бегства спекулятивного капитала при одновременном снижении притока валютной выручки от экспортеров. В то же время, значительную роль на процесс курсообразования оказывал и внутренний аспект, а именно: структурные отраслевые диспропорции и монетарная политика Национального банка.

Эффективность последней вызывала острые дискуссии как в среде экспертов, так и в обществе в целом. Регулярные отчеты НБУ дают основания утверждать, что руководство банка правильно идентифицировало ключевые риски экономики и действует в направлении их преодоления. Однако реальные макроэкономические показатели свидетельствуют о «пробуксовке» политики регулятора. Объективно оценивать его работу можно только на базе сравнения достижений НБУ и поставленных целей. Между тем, мало кому понятно, какие же задачи ставит перед собой регулятор, и почему именно они являются приоритетными.

Финансовый кризис застал НБУ в процессе перестройки монетарной политики, что было обусловлено сменой ее стратегических целей. До 2008 г. регулятор провозглашал приоритетом своей деятельности стабильность национальной валюты, вкладывая в это понятие фиксацию курса гривни по отношению к американскому доллару. Неформальная привязка была якорем хоть какой-то стабильности, поэтому такая политика находила поддержку в обществе. Однако, в 2005 г. НБУ нарушил этот принцип, прибегнув к резким манипуляциям ради сдерживания инфляции. С тех пор Национальный банк больше внимания стал уделять сдерживанию цен. В 2008 г. он окончательно перешел к таргетированию инфляции, что предполагает переход от фиксированного к более гибкому механизму курсообразования.

НБУ меняет приоритеты

В рамках данной политики НБУ летом прошлого года отказался от фиксации курса национальной валюты на отметке 5,05 грн./долл. и провел мгновенную ревальвацию гривни на 5%. При этом из-за неопределенности и непрогнозированности поведения НБУ розничный курс американской валюты в определенные периоды достигал 4,30-4,40 грн./долл. В условиях высокой инфляции, оказывающей дополнительное ревальвационное давление на реальный эффективный курс национальной валюты, такой шаг был неоднозначным. Он снизил ценовой ресурс конкурентоспособности украинской продукции на внешних и внутренних рынках. Кроме того, чтобы усилить антиинфляционный эффект, НБУ параллельно начал связывать ликвидность банковской системы, применяя инструмент депозитных сертификатов.

Политика жесткой борьбы с ценами не дала ощутимых результатов. Это было прогнозируемым эффектом, поскольку основной вклад в рост цен вносят факторы немонетарного происхождения. Действия НБУ имели очень серьезные побочные негативные последствия: эффективная ставка по кредитам стремительно поползла вверх, что мгновенно отобразилось на кредитной активности в экономике. Стоит отметить, что первыми в стадию стагнации вошли отрасли, характеризующиеся высоким показателем левереджа, прежде всего, строительство. Сузив ликвидность в банковской системе, НБУ охладил инвестиционные процессы в экономике еще перед финансовым кризисом.

В условиях насупившего кризиса Национальный банк не сумел выработать четких ориентиров своей политики. С одной стороны он уже отошел от курсового таргетирования, с другой – концентрировать усилия на инфляции в условиях обвала экономики было малопродуктивно и неактуально. Под политическим давлением НБУ начал бросаться с одной крайности в другую: то накачивая банковскую систему эмиссионными деньгами (сентябрь-октябрь), то резко связывая ликвидности с тем, чтобы укротить курс доллара (ноябрь-февраль).

Девальвация - за и против

Самым спорным действием НБУ стала резкая девальвация национальной валюты. С макроэкономической точки зрения, она была крайне необходима. Во-первых, девальвация гривни позволила сбить ажиотаж на валютном рынке, во-вторых, она поддержала национальную экономику, прежде всего, ее экспортно-ориентированный сегмент. К слову, после скачка американской валюты, с декабря прошлого года начала восстанавливаться базовая отрасль экономики – черная металлургия.

Аналогичные девальвации провело большинство развивающихся стран. В частности, РФ снизила курс рубля с 24 до 36 руб/долл. Глубина российской девальвации была не намного меньше, чем обесценивание гривни. Однако, ЦБ РФ, в отличие от НБУ, проводил мягкую прогнозируемую политику плавной девальвации, что позволило российской экономике хоть частично хеджировать валютные риски. Во многом благодаря этому, ВВП России в январе-феврале 2009 года сократился всего на 8%, а промышленное производство по итогам первых двух месяцев упало на 14,6%. Для сравнения: в Украине эти показатели составили 25%(экспертные оценки) и 32,8%, соответственно.

В то же время, плавная девальвация национальной валюты «стоила» ЦБ РФ около 220 млрд. долл, или порядка 37% золотовалютных резервов страны. Украина же за аналогичный период потеряла 29% процентов своих резервов, что составляет только 12 млрд. долл. Скорее всего, именно ограниченные валютные ресурсы вынудили НБУ пойти на весьма непопулярный шаг – резкое падение гривни. Не трудно представить, насколько сократились бы золотовалютные резервы нашей страны, если бы НБУ задекларировал, что через определенный период он снизит курс национальной валюты на 60-65%.

Большинство экспертов, несмотря на то, что резкая девальвация гривни нанесла значительный ущерб, особенно тем, у которых объем валютной выручки был меньше валютных обязательств, все ж с пониманием отнеслись к такой политике. Недоверие к НБУ начало расти после того, как курс национальной валюты стал «прыгать» без объективных на то причин. Особенно активизировались колебания валюты в конце февраля – начале марта, когда доллар США на розничном рынке снова подскочил почти до 10 грн., после чего свалился до 8 грн. Объяснить траекторию американской валюты регулятор не смог, после чего в его валютную политику вмешался Президент. 2 марта он поручил НБУ и правоохранительным органам проверить работу 25 банков, которые, по его мнению, были инициаторами спекуляций с валютой. Позже уже сам регулятор обнаружил, что некоторые финучреждения сознательно завышали курс, раскачивая валютный рынок.

Если низкую эффективность НБУ в противостоянии объективным деструктивным факторам можно было объяснить ограниченным влиянием регулятора на глобальные финансовые процессы, то борьба со спекулянтами внутри Украины – это уже полностью его компетенция. Скорее всего, именно неспособность НБУ навести порядок на валютном рынке, а также отсутствие четкого меседжа в общество какие приоритетные цели на данный момент ставит перед собой Нацбанк стали причиной потери доверия как к самому регулятору, так и к национальной валюте. Результатом этого стал очередной рост курса доллара в Украине.

Предпосылки и последствия

Даже резкое падение стоимости американской валюты на мировых рынках пока не преломило эту динамику. Это создает предпосылки для дальнейшего колебания валюты, что дополнительно усилит пессимистическое настроение украинцев относительно перспектив гривни. Между тем, иностранные инвесторы начали выводить капитал с американской валюты, перебрасывая его с сырье и акции. Основным побуждающим мотивом стал продолжающийся процесс печатания доллара. Украинцы же, очевидно, из-за отсутствия альтернатив, продолжают инвестировать в доллар.

Между тем, потеря доверия к национальной валюте может иметь очень негативные последствия. Это сведет на нет все попытки властей снизить долларизацию национальной экономики, существенно уменьшив масштаб влияния глобальных финансовых катаклизмов на экономику Украины. В связи с этим одним из приоритетов работы НБУ должен стать возврат уверенности в стабильности и надежности гривни. Без реализации этой задачи, решать другие актуальные проблемы будет крайне тяжело.

Алексей Молдован, Центр антикризисных исследований (для УНИАН)