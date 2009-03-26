Алкоголь с 1 июля, а дизтопливо с 1 октября подорожают?..

Правительство предлагает с 1 июля вдвое увеличить ставки акцизов на вино и другие алкогольные напитки, а с 1 октября – на дизельное топливо.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, правительство на заседании 25 марта одобрило соответствующий законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора”.

Проектом закона предусматривается повышение с 1 июля 2009 года ставки акцизного сбора на натуральные виноградные вина в 2 раза (до 0,5 грн. за литр), на крепленые вина с содержанием алкоголя до 19,5% в 2,8 раза (до 1,4 грн. за литр), а свыше 19,5% - до 34 грн. за литр 100% спирта). На вермуты акцизы предлагается увеличить в 2,3 раза, или до 34 грн. за литр 100% спирта.

Кроме того, с 1 октября 2009 года предлагается увеличить ставки на тяжелые дистилляты на 50% (с 20, 30, 35, 45 евро до 30, 45, 50, 65 евро за 1000 кг).

Законопроектом также предусматривается проведение, начиная с 2010 года, ежегодной индексации ставок акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки в зависимости от индекса потребительских цен.

Таким образом, этим законопроектом внедряется единый прозрачный подход к налогообложению алкогольных напитков в зависимости от содержания спирта, а также предлагается внедрить методику к налогообложению, применяемую в странах Европы.

По прогнозам, реализация данного законопроекта позволит увеличить поступления в государственный бюджет более чем на 1 млрд. грн.