Счетная палата: в январе-феврале бюджет недовыполнен

Счетная палата Украины заявляет, что в январе-феврале этого года доходы общего фонда Государственного фонда составили 21,6 млрд. гривень или 95% от планового показателя, расходы – 23,6 млрд. гривень или 92,2% от плана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Счетной палаты Украины Валентин СИМОНЕНКО сегодня на пресс-конференции.

Государственное казначейство Украины рапортовало о выполнении и перевыполнении на 8,2% плановых показателей по поступлениям в Государственный бюджет Украины за январь-февраль 2009 года. Выполнении расходной части Госбюджета за указанный период Госказначейство еще не обнародовало.

По информации В.СИМОНЕНКО, из 638 бюджетных программ полностью профинансированы только 17. Финансирование 170-ти программ вообще не начато.

В Счетной палате называют напряженной ситуацию с остатками бюджетных средств на Едином казначейском счете (ЕКС). В целом, на 1 марта остатки на ЕКС составили 17,6 млрд. гривень, из которых остатки по Государственному бюджету – 11,7 млрд. гривень. «Остатки по общему фонду Госбюджета составили всего лишь 30 млн. гривень. То есть, по сути, исполнение общего фонда, основной массы бюджетных средств, в том числе и зарплата, идет, так сказать, с колес. Такого показателя не было, начиная с 1995 года», - сказал В.СИМОНЕНКО.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,285 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», обнародованном в официальной прессе.

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда – 9,170 млрд. грн. Предельный размер государственного долга Украины на 31 декабря 2009 года установлен на уровне 192,924 млрд. грн. (на 31 декабря 2008 года этот показатель был запланирован на уровне 89,138 млрд. грн.).

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.