Налогообложение: упрощенка нуждается в корректировке?..

Есть высокая вероятность того, что одобренный Кабмином в минувшую среду пакет антикризисных законопроектов будет в срочном порядке рассмотрен Верховной Радой уже на следующей неделе. В подтверждении этому заявление первого вице-премьера Александра Турчинова о том, что предварительная договоренность о сроках с парламентским большинством достигнута.

Один из пакетных законопроектов будет весьма болезненно воспринят малым бизнесом, и эту карту наверняка захотят разыграть оппозиционные правительству политические силы. Однако действующая ныне в Украине система упрощенного налогообложения предпринимателей настолько несовершенна, что изменять ее нужно обязательно и чем быстрее, тем лучше.

Суть упрощенки

Система налогообложения с уплатой единого налога регулируется нормами Указа Президента Украины «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства» (в редакции Указа от 28.06.99 г. № 746). Она предусматривает уплату единого налога и освобождает от ряда других налогов и сборов, а ставка налога устанавливается местными органами власти и зависит от вида деятельности, но не от места осуществления этой деятельности.

Минимальный размер ставки единого налога составляет 20 грн., а максимальный – 200 грн. Применение данной системы налогообложения, согласно упомянутому Указу Кучмы, возможно предпринимателями при соблюдении определенных условий: объем выручки от реализации за календарный год не должен превышать 500 000 грн., количество наемных работников, включая членов семьи, не должно превышать 10 человек, и предприниматель не может торговать ликероводочными, табачными и горюче-смазочными материалами. При использовании наемного труда за каждого работника также производится доплата в размере 50% ставки, установленной для самого предпринимателя.

Такова в общих чертах схема единого налога, функционирующая в неизменном виде до сих пор. Даже невооруженным взглядом видно, насколько не продуманы многие нормы этой системы налогообложения.

Недостатки единого налога

Во-первых, просто «странным» видятся фиксированные цифры налога – такое впечатление, что данный вид налогообложения вводился в действия лишь на один год. Понятно, что нисколько не учитывалась инфляция, в результате чего со временем был утрачен механизм дифференциации ставок единого налога в зависимости от видов деятельности и места регистрации субъекта малого предпринимательства, и теперь практически все платят этот налог по максимуму – 200 грн. Хотя и эта сумма с учетом четырехкратного обесценения гривни за последние десять лет представляется весьма малой.

Во-вторых, то же самое касается и фиксации объемов выручки за год, дающих право предпринимателем на применение этой системы налогообложения. Получается, объемы реализации росли ежегодно пропорционально инфляции, и все большее количество предпринимателей теряли право на данный вид упрощенного налогообложения.

В-третьих, и это очень существенный недостаток данного вида налогообложения, часть единого налога, поступающая в Пенсионный фонд, была изначально меньше минимального страхового взноса. А потом данная разница лишь возрастала.

Так, согласно статье 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (от 09.07.2003 г. № 1058-IV, вступил в силу с 2004 года), «страховой стаж – период (срок), на протяжении которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы на сумму, не менее минимального страхового взноса». Минимальный же страховой взнос – это произведение законодательно установленного размера минимальной заработной платы на тариф страховых взносов в Пенсионный фонд за соответствующий период. Ну и поскольку размер минимальной заработной платы постоянно увеличивается, изменяется и размер минимального страхового взноса. Например, в январе 2004 года минимальный страховой взнос составлял 65,69 грн., в декабре 2008 года – 200,86 грн. А для предпринимателей, уплачивающих единый налог, отчисления в Пенсионный фонд из единого налога составляют 42% установленной ставки. Поэтому даже при максимальной ставке единого налога в 200 грн. в Пенсионный фонд перечисляется лишь 84 грн. (в 2,4 раза меньше установленного на сегодня минимума).

Что это означает? За период с 1 января 2000 года по 31 декабря 2003 года у «предпринимателя-единщика» будет учтен только стаж, дающий право для назначения пенсии по возрасту, а с 1 января 2004 года доход в размере минимальной зарплаты и стаж в полном объеме может быть учтен только в том случае, если предприниматель произведет доплату до размере минимального страхового взноса. То есть, один год работы предпринимателя, уплачивающего единый налог, будет засчитан ему за три-четыре месяца страхового стажа при назначении пенсии. Таким образом, пенсии у «предпринимателей-единщиков» будут очень маленькие.

Еще один минус единого налога – в-четвертых - заключается в появлении множества теневых схем, позволяющих крупным предприятиям минимизировать налоговые и другие обязательные платежи, используя порядок, предусмотренный только для малого бизнеса. Сейчас широко используют систему данного льготного налогообложения крупные магазины, разветвленные структуры техобслуживания автомобилей, фирмы с большим штатом компьютерных программистов, работающих по контрактам с зарубежьем (все сотрудники у них оформлены как предприниматели на едином налоге) и т.п.

В-пятых, система единого налога представляет собой благодатную почву для коррупции, поскольку местным органам позволено устанавливать различные ставки налога разным предпринимателям и запрещать применение этой схемы налогообложения в случае превышения объема выручки. Кроме того, у контролирующих органов есть возможность «не замечать» многочисленные злоупотребления в этой сфере.

Способы исправления

Так что Александре Кужель не стоило бы хвастаться тем, что именно ее подготовлен упомянутый Указ Кучмы о едином налоге. Уж больно эта система налогообложения ущербная, и совершенно ясно, что ее авторы, как говорится, не видели дальше своего носа.

К тому же, ничего нового, по сути, в этом виде упрощенного налогообложения для малого бизнеса не было – с 1993 года в Украине уже действовала подобная и также несовершенная схема. Напомним, Декретом КМУ от 26.12.92 г. № 13-92 «О подоходном налоге с граждан» в стране был введен фиксированный налог (торговый патент), который касался только предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность на территории рынков. Ставки этого налога несколько ниже, чем единого налога – в частности, верхняя шкала составляет 100 грн. Два этих вида упрощенного налогообложения для малого бизнеса действуют сейчас параллельно.

Устранение хотя бы части перечисленных выше недостатков единого налога и предусматривается, например, законопроектом «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства» (№ 4112, зарегистрирован в ВР 16 марта с.г.), авторами которого являются депутаты А.Сенченко и С.Велижанский (БЮТ).

Документом предусматривается отказ от фиксации ставок в гривне и переход к ставкам в долях от минимальной заработной платы. Предлагаются граничные размеры налога от 0,2 до одной минимальной заработной платы в месяц, или от 120 до 605 грн. – с учетом нынешнего размера минимальной зарплаты. Также законопроектом предполагается двукратное увеличение граничного уровня объема выручки от реализации – с 500 000 грн. до 1 000 000 грн.

По такой же логике еще одним законопроектом (№4138) планируется внести изменения в

Закон Украины «О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности», предусматривающие перевод ставки торгового патента с гривни в доли минимальной зарплаты и также их повышение.

В еще одном законопроекте, зарегистрированном 25 марта в Верховной Раде и разработанном Кабмином (№3521), заложена норма, согласно которой фиксированный размер страховых взносов на общегосударственное пенсионное страхование предпринимателей на едином и фиксированном налогах равен сумме минимального взноса. Следовательно, платить им таки придется больше.

Лучше поздно…

Надо сказать, что определить точную цифру увеличения поступлений в Пенсионный фонд в случае повышения ставок единого и фиксированного налогов очень трудно. Если просто механически умножить имеемую сейчас сумму поступлений в Пенсионный фонд от единого налога на коэффициент его повышения, то получится один показатель. Он наверняка окажется завышенным, поскольку не учтет того, что какая-то часть предпринимателей уйдет в тень, а еще сколько-нибудь просто закроют свой бизнес. Эти явления неизбежны, тем более в условиях нынешнего экономического кризиса.

Однако и оставлять все в имеемом состоянии тоже нельзя, причем в виду кризисных явлений в экономике, в частности из-за больших проблем с наполнением Пенсионного фонда.

Ну, а критика в адрес правительства и парламентской коалиции в связи с повышением единого налога для предпринимателей из уст представителей Партии регионов выглядит весьма «странно». Ведь именно Янукович возглавлял правительство в 2004 году, с января которого начало действовать подготовленное его кабинетом новое пенсионное законодательство, вступившее в прямое противоречие с нормами системы упрощенного налогообложения малого бизнеса.

Уже тогда требовалось незамедлительно внести изменения, регламентирующие увеличение поступлений средств от единого и фиксированного налогов в Пенсионный фонд, а значит – относительно повышения ставок налогов. Сейчас лишь исправляются ошибки Кучмы, которые обязано было откорректировать пять-шесть лет назад правительство Януковича…

Михаил Маркелов (для УНИАН)